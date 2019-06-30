Принцесса Диана должна была сыграть в «Телохранителе-2»

Актёр Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана согласилась сыграть главную роль в продолжении фильма «Телохранитель». Об этом сообщает сайт People.

— Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, такие, например: «У нас будет сцена с поцелуем?» — вспоминает Костнер.

При этом, как отметил актёр, леди Ди была очень сдержанна и волновалась, так как её жизнь всё время была под контролем.

По сюжету «Телохранителя-2» герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения приобретают любовный характер.

Костнер уточнил, окончательный сценарий фильма был готов за день до смерти Дианы в автокатастрофе.

life.ru