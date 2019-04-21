Принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет отправят в Африку

Принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения их первого ребенка, сообщает The Sun.

Букингемский дворец может на два-три года отправить их за границу, где они будут заниматься благотворительностью и «продвигать» Британию. «Обсуждения находятся на ранней стадии. Но план состоит в том, чтобы найти новый способ использовать их возможности «мягкой силы», скорее всего, в Африке», — рассказал источник в дворцовых кругах, сообщает lenta.ru.

Во дворце хотят найти специальную роль для Гарри, поскольку его старший брат Уильям начинает готовиться к тому, чтобы стать королем. Кроме того, отъезд четы избавит их от конфликтов в королевской семье: ходят слухи, что у Гарри и Маркл испортились отношения с Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Решение о том, где будут жить Гарри и Меган Маркл, может быть принято не ранее 2020 года. Среди вариантов — Лесото, Ботсвана, Малави и ЮАР. Букингемский дворец обсудит с правительством финансирование пребывания и безопасности пары за рубежом.