Принц Уильям прошел стажировку в спецслужбах

Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, в первую неделю стажировки принц Уильям ознакомился с работой службы внешней разведки МИ-6. Вторая неделя прошла в МИ-5, где герцог изучил методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Последняя неделя практики прошла в GCHQ, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

«Время, проведенное внутри наших служб безопасности и разведки, большее понимание жизненно важного вклада в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом», — заявил принц Уильям.

Глава отдела GCHQ по борьбе с терроризмом отметил «исключительно усердную» работу принца.