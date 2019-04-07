Принц Уильям прошел стажировку в спецслужбах

Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, в первую неделю стажировки принц Уильям ознакомился с работой службы внешней разведки МИ-6. Вторая неделя прошла в МИ-5, где герцог изучил методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Последняя неделя практики прошла в GCHQ, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

«Время, проведенное внутри наших служб безопасности и разведки, большее понимание жизненно важного вклада в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом», — заявил принц Уильям.

Глава отдела GCHQ по борьбе с терроризмом отметил «исключительно усердную» работу принца.

| 2019-04-07T09:32:53+00:00 7 апреля 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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