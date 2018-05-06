Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали первые домашние фотографии новорожденного принца Луи, на одной из которых его целует его старшая сестра принцесса Шарлотта.

Снимок, на котором принцесса Шарлотта обнимает и целует спящего принца, датируется 2 мая — ее третьим днем рождения.

На втором фото, сделанном 26 апреля, принцу Луи — всего три дня. Он полулежит на белой подушке.

Принц Джордж, которому в июле исполнится пять лет, в этот раз на фото не попал.

Автор обеих фотографий — сама Кейт, герцогиня Кембриджская. Она запечатлела своих детей в Кенсингтонском дворце.

Это не первый случай, когда герцогиня Кейт, увлекающаяся фотографией, публикует собственные снимки своих детей. Ранее она была автором официальных фото новорожденной Шарлотты, а также запечатлела первый день в принцессы и принца Джорджа в детском саду.

BBC

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