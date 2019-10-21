Принц Гарри: Я не позволю втянуть себя в игру, которая погубила мою маму

Герцог и герцогиня Сассекские твердо намерены не позволить британским таблоидам разрушить их жизнь. Об этом супруги рассказали в интервью ITV news, которое было записано во время их недавнего африканского турне и вышло в эфир в воскресенье.

Принц Гарри отметил, что большая часть информации из британских таблоиодов не соответствует действительности. «Я не позволю втянуть себя в игру, которая погубила мою маму», – добавил он, признавшись, что воспоминания о смерти принцессы Дианы по-прежнему остаются очень болезненными.

Супруга принца, бывшая телезвезда Меган Маркл, рассказала, что ее друзья, хотя и радовались ее знакомству с Гарри, отговаривали ее выходить за него замуж, предупреждая, что «британские таблоиды разрушат ее жизнь».

Отвечая на вопрос о том, как она справляется со столь пристальным вниманием прессы, Меган сказала, что всегда говорит мужу: «Недостаточно просто выживать, не в этом смысл жизни. Нужно жить и процветать».

Ранее в этом месяце супруги подали в суд на британскую газету The Mail on Sunday за нарушение неприкосновенности частной жизни. Газета опубликовала письмо Меган ее отцу.

Гарри тогда отметил, что отношение прессы к Меган напоминает ему то, что происходило с его матерью. (Голос Америки)