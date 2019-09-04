Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл задумались о переезде в США. Об этом сообщает The Sun.

По данным источников, близких к королевской семье, принцу Гарри не понравилось имение в графстве Херефордшир, которое ему предложил его отец — принц Чарльз.

Как отмечается, пара может переехать в Лос-Анджелес, где проживают мать и знакомые Маркл.

Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

| 2019-09-04T13:19:35+00:00 4 сентября 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss