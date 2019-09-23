Принц Гарри и герцогиня Меган совершают первое официальное семейное турне

Принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган и их сын Арчи в понедельник начали первое семейное турне, которое продлится 10 дней, сообщает Голос Америки.

Поездка началась с посещения образовательных центров для девочек в столице ЮАР, Кейптауне.

Позже на этой неделе принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави.

Хотя визит супругов Сассекских не вызывает такого оживления в ЮАР, как в некоторых других частях Содружества наций, некоторые жители страны обрадованы приездом герцогини Меган, которая активно выступает за права женщин.