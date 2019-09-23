Принц Гарри и герцогиня Меган совершают первое официальное семейное турне

Принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган и их сын Арчи в понедельник начали первое семейное турне, которое продлится 10 дней, сообщает Голос Америки.

Поездка началась с посещения образовательных центров для девочек в столице ЮАР, Кейптауне.

Позже на этой неделе принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави.

Хотя визит супругов Сассекских не вызывает такого оживления в ЮАР, как в некоторых других частях Содружества наций, некоторые жители страны обрадованы приездом герцогини Меган, которая активно выступает за права женщин.

| 2019-09-23T22:21:00+00:00 23 сентября 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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