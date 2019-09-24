Принимаются заявки на участие в тренинге по организации региональных кинопоказов

Принимаются заявки на конкурс для деятелей культуры, заинтересованных в тренинге по организации региональных кинопоказов

Тема учебных курсов: Организация региональных кинопоказов в Азербайджане

Хотите проводить кинопоказы в регионах Азербайджана? Заинтересованы в развитии культуры кино в маленьких городах и деревнях? Стремитесь знать больше о деталях планирования кинопоказов? Хотите знать, как продвигать сельские районы и региональные сообщества? Как правильно находить места встречи и техническое оборудование? Как выбрать и показать фильм подходящей аудитории? Как привлечь местные власти и найти финансирование для кинопоказа?

Так значит, стать одним из региональных координаторов CinéDOC — Тбилиси — это то, что вам нужно!

Все вышеперечисленные темы будут обсуждать и анализировать международные тренеры из Минска, из скандинавской сети Doc Lounge и CinéDOC — Тбилисский международный фестиваль документального кино.

Региональные показы, организованные CinéDOC — Тбилиси, успешно проводились последние четыре года. Отобранные кандидаты примут участие в программе обучения под руководством международных профессионалов, которые поделятся своими знаниями и многолетним опытом. Тренеры расскажут об основных составляющих организации мини — кинофестиваля, а также о дискуссиях, связанных с показами. CinéDOC — Тбилиси обеспечит участников жильём (в случае необходимости) и питанием на все время региональной учебной программы. После программы CinéDOC — Тбилиси будет координировать организованные вами региональные показы. По завершении учебы каждый кандидат будет обязан организовать, как минимум, 3 кинопоказа.

Тренинг будет проводиться с 5 – 9 ноября, 2019 года в Баку, Азербайджане. Обучение абсолютно бесплатно и будет проходить на английском и русском языках.

Для подачи заявки:

Пожалуйста, отправьте нам свое резюме и мотивационное письмо по следующему адресу электронной почты: [email protected] Срок приема заявок до 6 октября 2019 года. Оба документа должны быть представлены на английском языке. В вашем мотивационном письме (не более одной страницы), пожалуйста, представьте специфику вашего региона и объясните, почему ваше участие в проекте важно для вас. Как небольшой кинофестиваль или кинопоказ повлияют на культурную жизнь региона? Пожалуйста, также укажите ваш прошлый опыт, связанный с организацией показа фильмов, если он был.

NOOSFERA FOUNDATION NNLE

Адрес: ул. Мераба Костава #68, 3 здание, Этаж 2, 0171 — Тбилиси, Грузия. Почта: [email protected]

Контактный телефон: +995 555 263 004; +995 557 562 545

Веб-сайт: www.cinedoc-tbilisi.com