Принимать Грузию в НАТО без Абхазии и Южной Осетии альянс не планирует

Возможность вступления Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии в альянсе не обсуждалась. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в интервью изданию «Коммерсантъ», которое было дано перед ее уходом с поста.

«В рамках НАТО это не обсуждалось», — сказала она, отвечая на вопрос, рассматривается ли в альянсе такая возможность.

Готтемюллер отметила, что планы принять Грузию и Украину в НАТО в соответствии с решениями саммита альянса в Бухаресте в 2008 году сохраняются, но каких-либо сроков их реализации организация не устанавливала. «Мы продолжаем сотрудничество с обеими странами. Что же касается дедлайнов, то мы их никогда не объявляем, особенно когда речь идет о приеме новых членов, поскольку этот процесс всегда связан с процедурой согласования и выхода на консенсус всех членов альянса», — добавила она.