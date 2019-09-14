Примитивная отписка от БТА: кто виноват в транспортном аде?

Читаю эту новость и не знаю — плакать мне или смеяться. Оказывается, в связи с началом нового учебного года, осуществляющим в Баку регулярные пассажироперевозки компаниям, даны особые указания. Об этом бодро и гордо сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА). Даются и более широкие разъяснения. Мол, компаниям поручено, чтобы интервал движения между пассажирскими автобусами был максимально сокращен, в случае необходимости, в часы пик, увеличено число автотранспортных средств.

А еще сообщается, что утром и вечером в часы пик на ряде улиц и проспектов светофоры будут работать по принципу «зеленой волны». Указывается, что для эффективности предусматриваемых мер Агентство просит участников движения беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, особенно правила стоянки, остановки и парковки.

БТА просит родителей, перевозящих детей в школу на личных автомобилях, не парковать машины в запрещенных местах вокруг учебных заведений. БТА также призывает граждан, по возможности, пользоваться общественным транспортом. Такие вот анонсы и требования. В принципе, в сообщении БТА озвучиваются правильные вещи. Только вот между озвучиванием речей и практической реализацией задач — огромная пропасть.

Достаточно пару дней поездить по дорогам Баку, чтобы понять, что БТА банально не справляется со своей работой. Как, собственно, и структура с громким названием Бакинский центр интеллектуального управления транспортом (БЦИУТ). Он, напомню, был создан в целях усовершенствования транспортной системы, повышения уровня транспортных услуг, регулировки движения общественного транспорта и оптимизации маршрутов движения. Говорить о том, что в столице есть повышенный уровень транспортных услуг и усовершенствована транспортная система — сродни с рассказом пошлого анекдота.

Город задыхается в «пробках», он изнасилован безобразным вождением водителей, в том числе и общественного транспорта. Советую сотрудникам БТА и БЦИУТ как-нибудь посетить автобусную остановку, что расположена под мостом, близ метро «Нефтчиляр». Сказать, что там творится ужас равносильно молчанию. Водитель каждого приехавшего на остановку автобуса норовит остановится так, чтобы максимально усложнить выезд другим транспортным средствам.

В результате этого половина и без того, мягко говоря, не очень широкой дороги сужена донельзя. Создается аварийная ситуация, не стихает какофония сигналов, бегают какие-то люди с бумажками, на которые записывают вроде бы график езды автобусов. Кто все эти грязные люди, гуляющие по проезжей, как по своей квартире?! На каких условиях они работают, официально ли они трудятся, кто и сколько им платит? И как все это укладывается в, извините, интеллектуальное управление транспортом?!

А ведь есть еще и так называемые «кондукторы» в автобусах. Я специально заковычил слово кондукторы потому, что видел, как они работают в иных странах. Там контролеры ходят по автобусу, собирая плату за проезд. В Баку же они просто стоят рядом с водителем, не утруждая себя ничем, кроме разговоров с шофером. Сбор платы за проезд им осуществляется, зачастую просто — через открытие на остановках только одной двери, что вынуждает людей идти к «кондуктору».

Билетов никто и никому не выдает. Как, в таком случае, ведется учет пассажиропотока — непонятно. Непонятно и то, кто вообще разрешил лихачам, не знающим правил дорожного движения, садится за руль общественного транспорта. Они, эти водители автобусов, преспокойно могут вести, говоря по телефону и обмениваясь репликами с «кондуктором». Стоит ли удивляться такому числу аварий на дорогах с участием автобусов?! Однозначно, нет.

Я уже не говорю о том, сколько нервных клеток сгорает у любого пассажира в результате езды в столичном общественном транспорте. Тут тебе и внезапный срыв с места, а также внезапное торможение автобуса, в результате которых люди перекатываются по нему, как картошка по полу. Тут же тебе и остановки в совершенно неположенных местах.

Я специально подсчитал. Сел в автобус, следующий маршрутом номер 49 на его конечной остановке, что около парка имени Самеда Вургуна, сошел на остановке, что около железнодорожной станции Бакиханов. За время поездки автобус остановился 137 раз! Порой складывалось впечатление, что водитель готов тормозить при любом взмахе руки любого человека, стоящего или идущего вдоль дороги. Даже если, рука поднималась для почесывания головы.

Теперь, вопрос — куда смотрят БТА и БЦИУТ? Впрочем, вопрос риторический. Эти структуры давно доказали свое бессилие с ужасом на бакинских дорогах. Который станет просто адом с началом учебного года. И все заявления и просьбы со стороны БТА, обращенные к пассажирам являются примитивной попыткой спихнуть заранее свою вину за кошмар на чужие плечи.