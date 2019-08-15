Пример Жерара Депардье стал заразительным

Голливудский актер Эрик Робертс посетил Сочи во время международного турнира по боевому самбо и заявил, что хотел бы получить второе гражданство — российское. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он очень любит боевые искусства и по этой причине приехал в Россию, чтобы «увидеть прекрасный вечер поединков».

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!», — добавил Робертс.

Он подчеркнул, что неоднократно бывал в России и что ему нравится эта страна.

Как он отметил, Россия напоминает ему Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Эрик Робертс хочет удивить американского лидера Дональда Трампа российским паспортом.

| 2019-08-15T02:05:29+00:00 15 августа 2019, 09:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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