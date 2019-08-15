Пример Жерара Депардье стал заразительным

Голливудский актер Эрик Робертс посетил Сочи во время международного турнира по боевому самбо и заявил, что хотел бы получить второе гражданство — российское. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он очень любит боевые искусства и по этой причине приехал в Россию, чтобы «увидеть прекрасный вечер поединков».

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!», — добавил Робертс.

Он подчеркнул, что неоднократно бывал в России и что ему нравится эта страна.

Как он отметил, Россия напоминает ему Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Эрик Робертс хочет удивить американского лидера Дональда Трампа российским паспортом.