Приказ об ударе по Сирии отдал лично премьер Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Ннтаньяху заявил, что лично отдал приказ атаковать установки ПВО Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«Вчера я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее в воскресенье Израиль атаковал установки ПВО Сирии в ответ на обстрел. Отмечается, что самолеты и вертолеты израильских ВВС нанесли удары по двум артиллерийским и одной зенитно-ракетной батарее Сирии.