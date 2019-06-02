Приказ об ударе по Сирии отдал лично премьер Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Ннтаньяху заявил, что лично отдал приказ атаковать установки ПВО Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«Вчера я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее в воскресенье Израиль атаковал установки ПВО Сирии в ответ на обстрел. Отмечается, что самолеты и вертолеты израильских ВВС нанесли удары по двум артиллерийским и одной зенитно-ракетной батарее Сирии.

 

| 2019-06-02T11:15:47+00:00 2 июня 2019, 11:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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