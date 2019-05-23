Прихоти финалистов Лиги Европы продолжаются

«Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято якобы из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Если верить этому сообщению спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов (!), время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) – среди главных причин, по которым болельщики отказываются от поездки.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Как отмечает издание, неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.

До финала, который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку осталось 6 дней. Посмотрим с какими еще капризами команд финалистов нам придется столкнуться за это время.