Приговор по делу Ассанжа возмутил его сторонников

Судья Дебора Тэйлор в среду приговорила Ассанжа почти к максимальному сроку по данным обвинениям – к 50 неделям тюрьмы.

«Нет! Позор», — раздались возгласы с мест для посетителей суда, где собрались, преимущественно, сторонники Ассанжа.

Возле здания суда их единомышленники, выстроившиеся перед многочисленными телекамерами, скандировали: «США, Британия, руки прочь от Ассанжа!». В руках у них были плакаты, гласившие «Свобода Ассанжу», «Нет экстрадиции Ассанжа», «Освободите правду, выпустите Ассанжа», «Свобода Ассанжа – это наша свобода».