Приговор по делу Ассанжа возмутил его сторонников

Строгий приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу по делу о нарушении условий выхода под залог вызвал возмущение у его сторонников, собравшихся в здании суда лондонского района Сазек и возле него, передает РИА Новости.
Судья Дебора Тэйлор в среду приговорила Ассанжа почти к максимальному сроку по данным обвинениям – к 50 неделям тюрьмы.
«Нет! Позор», — раздались возгласы с мест для посетителей суда, где собрались, преимущественно, сторонники Ассанжа.
Возле здания суда их единомышленники, выстроившиеся перед многочисленными телекамерами, скандировали: «США, Британия, руки прочь от Ассанжа!». В руках у них были плакаты, гласившие «Свобода Ассанжу», «Нет экстрадиции Ассанжа», «Освободите правду, выпустите Ассанжа», «Свобода Ассанжа – это наша свобода».
«Это просто позор, они издеваются над ним, но он не сдастся», — заявила РИА Новости одна из участниц акции протеста.
| 2019-05-01T16:27:19+00:00 1 мая 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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