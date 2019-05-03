Приговор Ассанжу назвали несоразмерным его правонарушению

Эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям назвали несоразмерным совершенному правонарушению срок заключения под стражей основателю Wikileaks Джулиану Ассанджу.

В среду суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям (11 с половиной месяцам) заключения за нарушение условий выхода под залог.

«Рабочая группа по произвольным задержаниям глубоко обеспокоена таким развитием ситуации, включая несоразмерный приговор, вынесенный Ассанжу. Рабочая группа считает, что нарушение условий освобождения под залог является незначительным нарушением…», — говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

По мнению экспертов, задержание Ассанжа и последующее освобождение под залог были произведены Великобританией по делу 2010 года, когда в отношении создателя Wikileaks даже не было выдвинуто обвинений. Кроме того, расследование по данному делу было прекращено в 2017 году.