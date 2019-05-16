Приглашения на инаугурацию Зеленского Кремль не получал

Москва не получала из Киева никаких приглашений ни на каких уровнях на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент мне неизвестно о каких-либо планах о проведении контактов. И также, насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации Зеленского и планируется ли какой-то контакт с новым президентом после инаугурации.