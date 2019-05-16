Приглашения на инаугурацию Зеленского Кремль не получал

Москва не получала из Киева никаких приглашений ни на каких уровнях на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент мне неизвестно о каких-либо планах о проведении контактов. И также, насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации Зеленского и планируется ли какой-то контакт с новым президентом после инаугурации.

| 2019-05-16T14:28:58+00:00 16 мая 2019, 15:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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