Приднестровский вариант

Все больше признаков того, что отношение Москвы к сепаратистскому образованию на территории Молдовы Приднестровью начинает меняться. Раньше из России слышались голоса о безусловной поддержке Тирасполя, перечислялись деньги, фактически бесплатно поставлялся газ, раздавались российские паспорта. Теперь в Белокаменной как-то равнодушно взирают на решительные шаги Кишинева в направлении Приднестровья.

Дошло до того, что президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил в Москве, что в отношениях с Кишиневом у Тирасполя появилось больше проблем, чем раньше. Он имел в виду, что Национальный банк Молдовы, а вслед за ним и другие молдавские банки по сообщениям приднестровских СМИ начали закрывать корреспондентские счета приднестровских предприятий.

Одним из основных источников валюты для Приднестровья является Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО». Она поставляет значительные объемы электроэнергии не только в Молдову, но также в страны ЕС. Однако, Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы выдает лицензии Молдавской ГРЭС сроком только на шесть месяцев. Текущая лицензия действительна до января 2020 года. Если она не будет продлена, то поставлять электроэнергию Молдавская ГРЭС сможет только в Приднестровье, что составит несколько процентов ее мощности. Восполнить дефицит Молдова сможет из Украины, где имеются необходимые мощности, а ЕС вообще такого отключения не заметит.

В Тирасполе началась подлинная паника. Такой финансовый удар может не только парализовать работу приднестровской промышленности, но и ударить по социальной сфере, сорвать регулярную выплату пенсий и заработных плат.

В ответ на закрытие Кишиневом счетов приднестровских экономических агентов Тирасполь обязал экспортеров электроэнергии в обязательном порядке продавать 95% своей выручки в валютный резерв Приднестровья, причем исключительно в долларах США.

После такого финансово-экономического демарша президент Молдовы Игорь Додон заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, что консенсус с Россией, как с ЕС и США, можно использовать для разрешения конфликта на Днестре. Известно, что молдавский президент весьма пророссийски настроен. У него доверительные отношения с президентом Владимиром Путиным и такое на серьезном политическом форуме заявить без хотя бы молчаливого согласия Москвы он бы не мог. Если же заявил, то это должно крайне насторожить тираспольских сепаратистов, которые как мантру повторяют, что очень хотят влиться в состав России.

Лидер молдавских социал-демократов, соревнующихся с социалистами Додона за благосклонность Москвы, Виктор Шелин в московской «Независимой газете» бил тревогу. По его мнению, «Приднестровские власти скоро не смогут платить своей армии, закупать продовольствие и вообще платить по счетам. В рамках переговорного формата «5+2» (Молдова, Приднестровье — стороны, Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели) пора обсудить вопрос об угрожающей Приднестровью гуманитарной катастрофе».

Он отмечает, что «молдавское политическое сообщество удивлено тем, что во время недавнего визита в Кишинев вице-премьера России Дмитрия Казака и сопредседателя межправительственной комиссии Дмитрия Патрушева ни слова не было сказано о закрытии приднестровских счетов молдавскими банками». И приходит к неутешительному выводу. «Молдавские политики склоняются к тому, что эта акция могла быть согласована с Москвой. Цель операции — сделать Приднестровье более покладистым на политических переговорах об объединении региона с Молдовой, чего добивается молдавский президент Игорь Додон».

Не обошлось без очередных кивков в сторону США. Шелин уверен, что Молдова находится в сфере влияния не ЕС или России, а США. Доказательством являются постоянные встречи Додона с американским послом в Кишиневе Дереком Хоганом, а также проамериканская ориентация премьер-министра Майи Санду.

Видимо поэтому президент Приднестровья срочно направился в Москву, чтобы слезно просить о помощи. Как бы там ни было, но в Кишиневе Национальный банк Молдовы сообщил, что заявления властей непризнанного Приднестровья о массовом закрытии счетов его предприятий в молдавских коммерческих банках не соответствуют действительности. «Лицензированные в Молдове банки разработали инструменты контроля, и в процессе их внедрения, чтобы выявить возможные риски, им пришлось принять меры в отношении экономических агентов, которые не соответствовали новым требованиям, в том числе некоторым предприятиям из приднестровского региона. Речь идет о четырех случаях. Всего же в банках Кишинева есть счета у 420 экономических агентов Приднестровья».

Эти инструменты контроля были введены после того, как в прошлом году в Молдавии вступил в силу Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что же произошло, и почему Россия явно изменила свой подход к решению конфликта вокруг Приднестровья.

Здесь несколько причин и не все они непосредственно связаны с положением сепаратистского региона.

Во-первых. Географический фактор не в пользу сепаратистов. Регион зажат между двумя недружественными государствами — Украиной и Молдовой. Непосредственной связи с Россией нет. Хотя там находятся российские войска, но на самом деле в них служат местные, так как российских военных не пропускает ни Молдова, ни Украина.

Во-вторых. Экономически Приднестровье ориентировано на Европу. Именно на Евросоюз приходится почти 70% его торгового оборота. Со своей стороны Брюссель дал Тирасполю значительные торговые преференции. У Молдовы ассоциация с ЕС и она распространяется на Приднестровье. В Москве поняли, что исправить такое положения они не в состоянии. Процесс вовлечения Приднестровья в европейскую орбиту идет по нарастающей. Экономика рано или поздно определит и политическую ориентацию. Если невозможно предотвратить процесс, то его следует возглавить.

В-третьих. Политически Молдова практически подошла к точке невозврата своего прозападного политического курса. Если Кишинев и Киев сговорятся, то создать блокаду Приднестровью им ничего не стоит, и никто не помешает. Направить туда войска Россия не сможет и военное падение сепаратистского режима она не предотвратит. Стоит ли Москве make unnecessary fuss — создавать ненужное волнение. Другими словами, огород городить.

В-четвертых. Урегулирование проблемы Приднестровья с участием Москвы может быть использовано как пример для аналогичного разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в Москве публично не говорят, но пытаются опробовать такую модель и с учетом конкретных условий предложить Киеву и Западу. Если в Молдове получится, то давайте также сделаем и на востоке Украины. При этом Киеву и Западу хотят продемонстрировать, чего может добиться пророссийский президент Молдовы и чего не могут добиться прозападные политики в Кишиневе и Киеве.

В-пятых. Кремль в Молдове и Приднестровье хочет продемонстрировать свою конструктивность. Добиться успеха в Молдове и потом сделать такую же попытку в Украине. Дальше уже можно будет говорить о возможном смягчении санкционного режима.

Конечно, в Москве хотят добиться приднестровского урегулирования по своим лекалам и под своим руководством. Если говорить о распространении такого возможного опыта на Донбасс, то пока такой приднестровский вариант не выглядит достаточно реальным. Слишком разные начальные и другие условия.

Москва, пусть и без энтузиазма, может согласиться на уход Молдовы на Запад, но с Украиной на такое пойти она не хочет. Слишком разный политический и военно-стратегический вес двух стран. Во всяком случае, на обозримый период, для Кремля остается стратегической цель возвращения Украины в свою орбиту. И это делает перспективу урегулирования конфликта на Донбассе очень отдаленной.