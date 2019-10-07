Причиной задержания российской журналистки в Иране была проблема с визой

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране из-за проблем с визой. Об этом в понедельник, 7 октября, иранскому агентству IRNA заявил представитель правительства Ирана Али Рабии. «Со шпионажем это не связано», — отметил Рабии. По его словам, это дело расследуют, в нем «быстро разбираются».

Также 7 октября в Кремле заявили, что негативно относятся к задержанию Юзик. «Надеемся, что в самое ближайшее время журналистка будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — пояснил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.