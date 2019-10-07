Причиной задержания российской журналистки в Иране была проблема с визой

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране из-за проблем с визой. Об этом в понедельник, 7 октября, иранскому агентству IRNA заявил представитель правительства Ирана Али Рабии. «Со шпионажем это не связано», — отметил Рабии. По его словам, это дело расследуют, в нем «быстро разбираются».

Также 7 октября в Кремле заявили, что негативно относятся к задержанию Юзик. «Надеемся, что в самое ближайшее время журналистка будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — пояснил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

| 2019-10-07T21:12:33+00:00 7 октября 2019, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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