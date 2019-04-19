Причиной пожара собора Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной полиции. Он отметил, что следователям не разрешают начать работу в соборе из-за соображений безопасности.

Источник отметил, что каркас собора все еще укреплен деревянными досками для поддержания особо хрупких частей стен.

Напомним, пожар в соборе начался вечером 15 апреля, огонь удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. О готовности помочь Франции восстановить объект всемирного наследия заявили власти ряда государств, представители крупного бизнеса, церквей и ведущих мировых музеев.