Причин для проведения внеочередных выборов нет

«Я не знаю причину слухов о проведении в Азербайджане внеочередных выборов. Вполне возможно, что этим журналисты хотят увеличить количество читателей. Каких-либо причин для проведения в стране внеочередных парламентских выборов нет».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, зампред-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Он напомнил, что в декабре этого года пройдут очередные муниципальные выборы: «В Конституции указывается, что парламентские выборы должны проводиться раз в 5 лет в ноябре месяце. Согласно законодательству, очередные парламентские выборы состоятся в ноябре 2020 года».