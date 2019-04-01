Причастному к драке с азербайджанцами блогеру предъявлено обвинение в призывах к терроризму

В России предъявили обвинение в призывах к терроризму уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову, ранее задержанному за причастность к драке между азербайджанцами и чеченцами в Москве, передает ТАСС.

Ему предъявлены обвинения по статьям за «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» и «Склонение, вербовка в террористическую деятельность».

Мирзеханову в случае признания судом виновным грозит до 20 лет лишения свободы. Защита обвиняемого отказалась комментировать детали уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Отмечается, что Мирзеханов был арестован на два месяца Тверским судом Москвы. Он был задержан по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», но это дело в отношении него было прекращено.