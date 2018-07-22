Прибыль Microsoft впервые превысила 100 млрд долларов

Корпорация Microsoft увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале благодаря сегменту облачных сервисов. По итогам финансового года прибыль компании впервые в истории превысила $100 млрд, сообщает компания на официальном сайте.

Чистая прибыль компании по итогам квартала составила $8,8 млрд по сравнению с $8,07 млрд годом ранее.

Квартальная выручка Microsoft выросла на 17% — до $30,1 млрд. Эта сумма превышает прогноз рынка, сообщает korrespondent.net.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла на 23% – до $9,6 млрд. При этом продажи Azure увеличились на 89%, продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 26%.

Годовая выручка компании выросла на 14% — до $110,4 млрд. Капитализация компании превышает $800 млрд.

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