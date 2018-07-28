Приближение к войне или Тегеран повышает ставки

В столице Ливана Бейруте распространяются слухи о приближающейся войне между Ираном и так называемым «ближневосточным триумвиратом в составе США — Израиля — Королевства Саудовской Аравии (КСА) при вспомогательном участии других монархий Персидского залива за исключением Катара.

Источником слухов является окружение премьер-министра Ливана Саада Харири, который имеет тесные связи с саудовской королевской семьей и находится в жесткой оппозиции к ливанскому движению ХЕЗБОЛЛА. В свою очередь последнее является иранской клиентурой и получает деньги, оружие и снаряжение из Тегерана.

Вполне возможно, что это спланированная утечка, чтобы через Бейрут и ХЕЗБОЛЛу довести до сведения иранских лидеров, что положение с каждым днем становится все более серьезным и противники Тегерана готовятся к настоящей, а не только информационной войне.

В настоящий момент у Ирана существует несколько фронтов, в которых он принимает участие. В Сирии непосредственное, а в Йемене, Ираке и частично в Ливане, где Тегеран поддерживает в довольно значительном масштабе боевиков и ряд организаций, например, ХЕЗБОЛЛу.

В случае вооруженного противостояния эти фронты образуют практически единое кольцо, центром которого будет Персидский залив.

В принципе, триумвират пока не настроен на вооруженный конфликт с Ираном. Все прекрасно понимают, что война дело очень сложное и приведет к большим материальным и людским потерям. Сейчас в Вашингтоне нажим делают на экономическое и финансовое удушение Ирана посредством санкций.

Согласно разъяснениям американского государственного департамента против компаний и физических лиц, которые будут осуществлять торгово-экономические связи с Ираном после 6 августа, вступают в действия санкции. На этом этапе они коснутся автомобильных и машиностроительных компаний и ряда других. В том числе поставляющих продукцию для нефтехимической промышленности. Не следует недооценивать их действенность, так как иранская нефтехимия еще не оправилась от предыдущих санкций, существенно ударивших по ней.

Следующий и самый болезненный удар наступает после 4 ноября. Все кто продолжат покупку и дальнейшую продажу иранской нефти автоматически попадают в черные списки. В том числе и иностранные производители или участники в добыче нефти и ее разведке.

Иран сейчас экспортирует около 2 млн. баррелей в день, что дает до 20% ВВП страны, свыше 80% валютных поступлений, а также более 50% бюджетных доходов.

Пока Китай и Индия не заявили о прекращении импорта иранской нефти. Учитывая сложные отношения Пекина и Вашингтона, навряд ли Поднебесная на это пойдет, что дает некоторую уверенность иранскому руководству.

Тем не менее, Япония уже сообщила о прекращении импорта иранской нефти после 4 ноября, где-то на этом пути Южная Корея. В любом случае экспорт иранской нефти уменьшится и значительно, что самым негативным образом ударит по доходам страны и еще более усугубит ситуацию с ее валютными поступлениями и резервами. Отсюда фундаментальные внутренние проблемы, на рост которых рассчитывают в Вашингтоне. И есть для этого основания.

В стране разразился острый валютный кризис. И это при пока еще полном экспорте нефти. Характерно, что транспортные компании не хотят предоставлять танкеры Ирану из-за опасений попадания под американские санкции. Формально они еще не действуют, но как говорится, всех берут на карандаш. В таких случаях лучше перестраховаться.

Второй элемент. Иран закачивает нефть в танкеры, которые еще можно зафрахтовать, превращая их в плавучие хранилища вне Персидского залива. В самый острый момент нефть в них будет использована для бартера, например, с Китаем на поставки необходимых товаров. Этот вариант позволяет избежать банковских операций, так как они будут сильно затруднены. Так в Тегеране поступали при предыдущих санкциях, но навряд ли это получится теперь в достаточном объеме. Есть сведения, что транспортные компании хотят отказаться от заключенного фрахта после 4 ноября.

Сложное экономическое положение отражается в пограничных районах Ирана. На границе с Афганистаном и Пакистаном недовольны хазарейцы и белуджи, на юге в нефтеносных районах волнуются арабы.

Не прекращаются налеты боевиков, большей частью курдов, на северо-западе и западе страны. Как сообщило агентство Tasnim News, «в прошлом погранпосты в этих районах часто подвергались нападениям. Главным образом со стороны членов «Партии свободной жизни в Курдистане» (PJAK)». В свою очередь, министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что «несколько террористических групп были арестованы на западе и юго-западе Ирана за последние несколько дней».

В последней декаде июня произошли столкновения на границе с Пакистаном. Во время боя два иранских пограничника были убиты, а трое других были ранены во время вооруженного нападения на пограничные посты в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

Все это заставляет Тегеран поднимать ставки и буквально шантажировать мир своими ответными действиями на американские санкции. В частности, перекрытием Ормузского пролива.

Судя по заявлениям американских чиновников Вашингтон готов принять меры военного характера, чтобы не допустить остановки транспорта нефти из Персидского залива.

В случае, если Иран все-таки решится на подобную акцию, то под ударом окажется его важнейший экспортный нефтяной порт Бендер-Аббас, стратегически важный остров Киш, а также две прибрежные провинции Хормозган и Бушер. В последней находится атомная электростанция, построенная Россией. АЭС прикрывает дивизион комплексов С-300.

Для 5-го оперативного соединения флота США завоевание господства в воздухе в Персидском заливе является ключевым. В этом случае под ударами окажется фактически вся территория Ирана, ее основная военная и промышленная инфраструктура. Надежды Тегерана на использование быстроходных катеров против танкеров в Персидском заливе тщетны. В 1980-х гг. такое еще было возможно, но в ограниченных масштабах. С тех пор техника ушла далеко вперед и катера подвергнутся ударам дронов, что уже происходило.

Еще один важный аспект. Иран остается фактически без союзников. На Ирак нет надежды, ему бы со своими проблемами справиться. К тому же перекрытие Ормузского пролива сильно ударит по его нефтяному экспорту и навряд ли в Багдаде будут этому рады.

В Афганистане талибы враждуют с Ираном и с радостью присоединиться к его блокаде. С Туркменией отношения тоже не складываются.

Турция помогать противникам Ирана не будет, но при его ослаблении своего не упустит. Тем более, что Эрдоган не скрывает своих неоосманистских взглядов.

С Азербайджаном тоже не все ладно. Да и не может быть ладно по определению. Там есть такая «бомба», как Южный Азербайджан, но она на данный момент сама по себе – то ли «спит», то ли чего-то выжидает. Во всяком случае, официальный Баку в своей политике всячески дистанцируется от этой составляющей Ирана. Хотя недавние события в Гяндже имеют явный иностранный след и не сложно догадаться, куда он ведет. К тому же в Баку будут действовать в своих интересах и с оглядкой на своего стратегического союзника Турцию с учетом отношений с Россией. Кстати, Москва тоже не станет помогать Ирану, кроме метания молний, кстати, аккуратных, в адрес Вашингтона. С Эр-Риадом и Тель-Авивом точно из-за Ирана ссориться Кремль не будет.

С Арменией у Ирана граница в 35 км и толку от Еревана в таком конфликте никакого.

О Пакистане уже говорилось. Там настолько сложно внутреннее положение, что не до Ирана и проблем с его противниками. Как бы не складывались отношения Исламабада с Тегераном, но идти на разрыв с США в пакистанской столице точно не будут. Тем более, что этим обязательно воспользуется Индия.

Вот и получается, что воевать Иран просто не может. Слишком много у него противников и нет ни одного союзника. Что остается в таком случае?

Повышать ставки и расширять поле для шантажа. Вдруг кто-то испугается. Хотя вряд ли.

Европа от Ирана отстранилась. Китай тоже себе на уме. Покупать иранскую нефть он готов, но если в Персидском заливе развернется вооруженный конфликт, то Пекин и пальцем не пошевельнет. Кроме как призывов к сторонам начать переговоры.

Однако многие в Тегеране рассматривают вооруженный конфликт как средство консолидации народа вокруг руководства. Внутреннее положение плохое и продолжает ухудшаться. В отчаянном положении консерваторы могут и рискнуть. Поэтому своей воинственной риторикой они делают все, чтобы приблизить войну в Персидском заливе.

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