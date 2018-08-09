Приближается очередь Белоруссии?

Российские социальные службы фиксируют три в чем-то взаимосвязанные тенденции.

Первая. Резко снижается рейтинг президента Владимира Путина. Хотя он в последнее время уменьшается медленнее, но негативный тренд остается. Понятно, что главного российского начальника этот процесс беспокоит, так как к своему рейтингу среди подведомственного народа он относится очень щепетильно.

Вторая. Одновременно примерно в такой же пропорции увеличилось количество тех граждан, которые стали хорошо относиться к западным странам и, самое ужасное для официальной пропаганды, к США. Образ заклятого врага начал тускнеть, и этот процесс также идет с определенной скоростью.

Третья. Растет число опрашиваемых, которых не удовлетворяет нынешнее экономическое положение страны и соответственно их собственные финансовые возможности.

В целом в условиях приближения усиления американских санкций российская валюта реально девальвируется и ее не спасает рост цен на нефть. Нервозность банкиров и финансистов в Москве совершенно понятна. Газета «Коммерсант» пишет о предполагаемых санкциях против ведущих российских банков. В их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и введение санкций против Промсвязьбанка.

Индекс РТС упал на 3% до 1110 пунктов. На московской бирже рублевый индекс снизился на 1% до 2288 пунктов. Обыкновенные акции Сбербанка потеряли 4,3% стоимости, привилегированные — 3,6%. Глобальные депозитарные расписки крупнейшего российского банка на торгах в Лондоне потеряли около 6%.

В целом общемировая экономическая и финансовая ситуация остается весьма сложной из-за обостряющейся торговой войны Китая и США, а также из-за напряженности вокруг Ирана.

На введение Вашингтоном санкций и заградительных тарифов против китайской торговли в Пекине не могут ответить в полной мере, так как Америка является одним из главных рынков для китайских товаров. Соответственно для американского экспорта в Поднебесную ситуация совсем другая и даже полное закрытие китайского рынка не столь чувствительно для США.

Постоянное снижение курса китайского юаня к доллару есть признак валютного и финансового неблагополучия Пекина, что неизбежно приведет к существенному замедлению роста ВВП и, как следствие, обвалу цен на нефть и в последующем на газ. Что очень больно ударит по и так находящейся в не очень хорошем положении российской экономике.

В целом перспективы для Москвы явно не блестящие и поэтому по давней царско-советской и нынешней российской традиции следует затеять какую-то маленькую победоносную войну с зелеными человечками и придуманной дискриминацией русскоязычного населения местными оголтелыми националистами.

Практика показывает, что сделать это можно только с соседними странами, имеющими с Россией общую границу. Поддерживать сепаратизм в Приднестровье, конфликт в Нагорном Карабахе Россия может финансами, поставками оружия, дипломатическими средствами, но прямо вмешиваться своими войсками, как в Украине, Москве сложно из-за логистических и других проблем.

Так что выбор у Кремля не очень большой и, похоже, что все чаще там поглядывают в сторону Белоруссии. Есть очень много признаков нагона негативной информационной волны против Минска в российских СМИ. Пример Украины и частично Молдовы показывает, что подобное не может быть случайностью и управляется из известного центра.

В интервью «Еврорадио» руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников отметил, что «Мы можем наблюдать активность в отношении Белоруссии не только с территории России, но мы видим и активизацию пророссийских кругов в Белоруссии. Сейчас возникла целая ниша информационных сайтов, они все анонимные, но все используются для распространения пророссийских пропагандистских нарративов. Это свидетельство того, что впервые за последние годы пошли деньги в белорусскую политику. Такие решения не принимаются обычными клерками. Это решение уровня топ-10 высших российских госчиновников. И, безусловно, такие решения не будут приниматься за спиной Путина, так как это будет дорого стоить». По его мнению, «В последние месяцы очень активизировались российские политтехнологи в Москве, которые привыкли работать с бюджетами в миллионы долларов. И они активизировались именно по белорусской тематике».

Конечно, вся эта информационная атака, которую в Минске считают информационной войной, вынуждает белорусские власти принимать ответные меры, причем, в своем стиле.

В первую очередь, они предприняли зачистку информационного пространства. Белорусская служба «Радио Свобода» сообщила, что на допрос в Следственный комитет были доставлены редакторы портала Tut.by Ульяна Бобоед, Галина Уласик, Анна Ермачонок и Дмитрий Бобрик. Главный редактор Tut.by Марина Золотова и редактор портала Анна Калтыгина задержаны. Также задержана сотрудница интернет-издания БелаПАН Татьяна Коровенкова.

На сайте Следственного комитета Белоруссии появился пресс-релиз с разъяснениями. «В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА — государственное информационное агентство Белоруссии.

Tut.by и БелаПАН — независимые издания, часто критикующие действия властей. При этом первое — крупнейший и наиболее популярный в республике информационный портал с числом просмотров 1,2 млн. в день.

Все это выглядит несколько странно, так как информация на платной новостной ленте БелТА через короткое время появляется в общем доступе. При этом Tut.by и БелаПАН всегда соблюдали правила и давали ссылку на источник информации. Какой смысл был воровать то, что доступно всем совершенно непонятно.

Скорее всего, наиболее верной версией представляется та, которая выдвинута главным редактором оппозиционного сайта Хартия’97 Натальей Радиной. «Похоже, идет зачистка информационного пространства перед грядущими серьезными событиями».

Атака на независимые СМИ в Белоруссии как-то не вписываются в политику Минска, в которой в последнее время просматриваются тенденции некоторого смягчения отношений с Западом.

Явная нервозность властей и атаки в информационном пространстве дают основания полагать, что в Минске всерьез озабочены возможным переходом Москвы от информационной войны к настоящей. По украинскому примеру к военному вторжению.

Значительные контингенты российских войск располагаются на границе России с Украиной, что вполне объяснимо с учетом крайне плохих отношений Москвы с Киевом. В то же время такие же контингенты располагаются на границе с Белоруссией. Если две страны являются союзными, то зачем в Брянской и Смоленской областях танковые дивизии и бригады. Куда они будут наступать. Вопрос не такой праздный, как может показаться.

Все это легко объяснить, если готовится военное вторжение в соседнюю страну. Предлог легко придумают в администрации российского президента.

Похоже, что Белоруссию поставили в очередь и на счетчик. Опасность для этой страны возрастает.

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