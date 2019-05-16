При ударах ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли четверо детей и двое взрослых

По меньшей мере шесть человек погибли, 52 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Сане и ее пригородах. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на Минздрав мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее сообщалось о 32 погибших или пострадавших. По данным канала, среди жертв — четверо детей и двое взрослых. Общее число погибших может значительно возрасти из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. Пострадавших оперативно доставляют в больницы. Между тем поступает информация о большом числе пропавших без вести, спасательная операция в городе после налетов продолжается.

| 2019-05-16T15:47:55+00:00 16 мая 2019, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss