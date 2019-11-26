При столкновении вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В Мали при крушении двух военных вертолетов погибли 13 французских военных. Трагедия произошла накануне в ходе операции против джихадистов, сообщает Елисейский дворец во вторник, 26 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил мужество погибших и выразил соболезнования их близким, сообщает DW.

О причине крушения официальной информации пока нет. Информагентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщает, что вертолеты рухнули после столкновения друг с другом.

В Мали и других странах зоны Сахеля, которая простирается от Атлантического океана до Красного моря, Франция в рамках миссии «Бархан» ведет борьбу с исламистскими террористами. В операции задействованы около 4500 французских военных.

| 2019-11-26T14:40:45+00:00 26 ноября 2019, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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