При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека

Трагический случай произошел на востоке Непала утром в воскресенье, 14 апреля. Небольшой самолет собирался взлететь с аэропорта близ города Лукла самолёт, однако выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в вертолёт.

«Мы получили предварительную информацию о том, что самолет, взлетевший с аэродрома, потерял управление и врезался в вертолет, — рассказал представитель местных властей Нарендра Раи.

По его словам, в момент инцидента на летном поле находились несколько вертолетов, однако наиболее серьезно пострадал лишь один из них. В самом самолете были лишь пилоты. Один из них погиб тут же на месте, также до приезда медиков скончался технический инспектор непальской полиции, находившийся рядом с вертолетами. Его напарник скончался уже позже в больнице Катманду. Кроме того, несколько человек пострадали, передает издание Setopati.

 Cайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Иране разбился вертолет пограничных сил страны. ЧП произошло в высокогорном районе, поэтому доступ к месту происшествия был затруднен.

| 2019-04-14T12:14:28+00:00 14 апреля 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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