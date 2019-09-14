При столкновении фуры и автобуса под Ярославлем погибли девять человек

Девять человек погибли и 21 пострадал при столкновении автобуса и грузовика под Ярославлем, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от областного минздрава. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что оба водителя погибли на месте.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ» с 30 пассажирами.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

| 2019-09-14T15:52:43+00:00 14 сентября 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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