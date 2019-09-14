При столкновении фуры и автобуса под Ярославлем погибли девять человек

Девять человек погибли и 21 пострадал при столкновении автобуса и грузовика под Ярославлем, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от областного минздрава. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что оба водителя погибли на месте.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ» с 30 пассажирами.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.