При раскопках в Израиле обнаружили древнюю мечеть

В пустыне Негев в южной части Израиля археологи раскопали древнюю мечеть, сообщает телеканал CNN.

По оценкам ученых, время постройки мечети относится к VII-VIII векам. Это значит, что здание построили после возникновения ислама.

Мечеть имеет прямоугольную форму и, по всей вероятности была без кровли. В стенах сделана молитвенная ниша, ориентированная к Мекке. Археологи предполагают, что здесь молились местные крестьяне.

Похожие мечети тех времен ранее находили в Мекке и Иерусалиме.

Это были плановые раскопки перед строительством жилого комплекса, который должен быть возведен в бедуинском городе Рахат. Во время этих же раскопок археологи нашли ферму византийских времен (до VIII века) и небольшое поселение исламского периода.