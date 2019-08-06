При посадке загорелся самолет с тур-командой певицы Pink

Самолет с менеджментом американской певицы Pink на борту загорелся при посадке в аэропорту города Тирструп в Дании, сообщает издание DR со ссылкой на организаторов концерта.

В момент инцидента на борту частного самолета Cessna 560XL находились десять человек, никто из них не пострадал. Самой певицы в самолете не было. Самолет совершал рейс из Осло, где накануне состоялся концерт Pink.

Поскольку никто из пассажиров не пострадал, концерт отменен не будет. «Мы ожидаем, что концерт пройдет как и было запланировано», — заявил представитель компании-организатора концерта Клаус Висбю (Claus Visbye).

РИА Новости