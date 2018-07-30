При перестрелке во Франции пострадали семь человек

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон.
Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.
По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени (5.20 мск).
«Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин… Наиболее вероятной причиной является сведение счетов», — сообщает издание.
В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.
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