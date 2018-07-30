При перестрелке во Франции пострадали семь человек

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон.

Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени (5.20 мск).

«Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин… Наиболее вероятной причиной является сведение счетов», — сообщает издание.

В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.

 

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| 2018-07-30T13:55:37+00:00 30 июля 2018, 14:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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