При перестрелке во Франции пострадали семь человек

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон.

Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени (5.20 мск).

«Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин… Наиболее вероятной причиной является сведение счетов», — сообщает издание.

В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.

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