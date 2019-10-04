При отсутствии соглашения с ЕС Джонсон попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.

Моэм представляет интересы группы противников «жесткого Brexit», обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС. Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания «в любом случае» покинет ЕС 31 октября. (РИА Новости)