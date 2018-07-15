При организации Фонда Гейдара Алиева в Каннах начались Дни азербайджанской культуры (ФОТО)

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева во французском городе Канны начались Дни азербайджанской культуры.

В субботу в Каннах, в рамках дней культуры, во Дворце фестивалей и конгрессов состоялась церемония открытия выставки произведений выдающихся азербайджанских художников Латифа Фейзуллаева и Веджихи Самедовой под названием «Тандем любви».

На церемонии открытия выступили заместитель мэра города Канны Франк Шикли, помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Говоря о важности, ставшими традиционными в Каннах дней азербайджанской культуры, Ф.Шикли отметил, что этот проект не только сближает обе страны, но и создает возможность для изучения культурных ценностей и истории наших стран, а так же обогащает двусторонние отношения.

Анар Алакбаров сказал, что Дни азербайджанской культуры, которые открылись 14 июля, в День национального праздника Франции, основываются на дружбе, взаимных интересах и уважении, охватывающих различные сферы деятельности. Помощник Первого вице-президента рассказал о высоком уровне политических отношений между двумя странами и о стратегическом характере всех существующих двусторонних отношений в последние годы.

Касаясь важности отношений в области культуры, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева отметил большой вклад Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в достижение сегодняшнего уровня отношений в этой сфере. «Мехрибан Алиева всегда уделяла особое внимание укреплению азербайджано-французских отношений как в период, когда возглавляла рабочую группу по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Францией в Милли Меджлисе, так же в качестве президента Фонда Гейдара Алиева, а теперь как Первый вице-президент нашей страны. Благодаря ее личной инициативе и поддержке были успешно реализованы многие крупномасштабные проекты», — сказал Анар Алакбаров.

Как отметил исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, 2018 год — очень знаменательный год для азербайджанского народа. «В этом году мы отмечаем 100-летие со дня образования первой парламентской республики на мусульманском Востоке — Азербайджанской Демократической Республики. Именно 100 лет назад Азербайджанская Демократическая Республика была признана независимым государством на Парижской мирной конференции, в которой участвовала делегация во главе с председателем парламента Азербайджана Алимардан беком Топчубашовым»,- сказал Анар Алакбаров.

По его словам, Фонд Гейдара Алиева проводит серию мероприятий, посвященных этому знаменательному для нашей страны и нашего народа событию. «Не случайно, что первое мероприятие, посвященное этому историческому событию, состоялось в столице Франции Париже», — сказал Алакбаров.

Было отмечено, что выставка «Тандем любви» посвящена 100-летию заслуженного деятеля искусств Азербайджана Латифа Фейзуллаева. Творческое наследие Латифа Фейзуллаева и Веджихи Самедовой отражает прекрасные пейзажы нашей страны и быт наших людей. На выставке представлено более 50 работ этой пары (trend.az).

52 просмотров