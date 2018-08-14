При обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек. Об этом сообщает агентство Adnkronors.

«Десятки погибших среди тех, кто оказался под обломками в автомобилях. Спасательные и пожарные службы работают вместе, спасая пострадавших», — заявил Франческо Бернамо, пишет gazeta.ru.

Он также отметил, что некоторые пострадавшие отправлены в местные больницы. По его словам, в данный момент невозможно назвать масштабы инцидента.

Ранее сообщалось, что в Генуе обрушился автомобильный мост. Позднее поступили сведения, что при крушении моста повреждения получили 12 автомобилей.

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