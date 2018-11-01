При нападении «Боко Харам» в Нигерии погибли более 15 человек

Боевики, предположительно, из радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на четыре деревни в штате Борно в Нигерии, в результате чего погибли не менее 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Channels TV.

По данным телеканала, в деревнях Абба Малумти и Далори было убито 8 и 2 человека соответственно. В деревне Кофа боевики заживо сожгли имама деревни и четырёх членов его семьи.

По словам свидетелей, многие, кто бежал из деревень во время нападения, могли утонуть в реке. Как сообщает телеканал, боевики были вооружены огнестрельным оружием, и их было более 200 человек.

На данный момент местная полиция еще не сделала официального заявления о точном количестве погибших и пострадавших, сообщает телеканал.

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