При МИД Азербайджана учреждено Общественное объединение «Волонтеры дипломатии»

При Министерстве иностранных дел учреждено Общественное объединение «Волонтеры дипломатии».

Как сообщает ONA, сегодня в МИДе состоялась встреча со студентами факультета международных отношений Университета АДА, БГУ, ГАУ, АГУ, которые являются членами Общественного объединения.

Выступившие на встрече замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов и завотделом Администрации Президента по внешним связям Хикмет Гаджиев рассказали о целях этой новой платформы. Было сообщено, что это Общественное объединение сыграет свою роль в подготовке будущих кадров для МИД.

В завершение встречи были даны ответы на вопросы, которые интересовали участников мероприятия.