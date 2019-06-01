При МИД Азербайджана учреждено Общественное объединение «Волонтеры дипломатии»

При Министерстве иностранных дел учреждено Общественное объединение «Волонтеры дипломатии».

Как сообщает ONA, сегодня в МИДе состоялась встреча со студентами факультета международных отношений Университета АДА, БГУ, ГАУ, АГУ, которые являются членами Общественного объединения.

Выступившие на встрече замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов и завотделом Администрации Президента по внешним связям Хикмет Гаджиев рассказали о целях этой новой платформы. Было сообщено, что это Общественное объединение сыграет свою роль в подготовке будущих кадров для МИД.

В завершение встречи были даны ответы на вопросы, которые интересовали участников мероприятия.

| 2019-06-01T14:24:50+00:00 1 июня 2019, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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