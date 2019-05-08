При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

Тридцать человек пострадали в результате инцидента с самолетом бангладешской авиакомпании Biman Airlines в аэропорту Мьянмы, заявил посол Бангладеш в стране Манджурул Карим Хан Чодхури.

В среду местные СМИ сообщили, что самолет Biman потерпел крушение в международном аэропорту Янгона. На борту самолета находилось 29 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как заявил посол бангладешской газете Dhaka Tribune, в больницу были доставлены 19 человек, в том числе два пилота. «Еще 11 пассажирам была оказана помощь в медпункте аэропорта», — добавил он.

Сообщалось, что самолет, совершавший посадку в сложных погодных условиях, съехал с посадочной полосы и развалился на три части.

РИА Новости