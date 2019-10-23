Президенты Украины и ФРГ подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что «нормандский формат» является ключевым для достижения мира в Донбассе. Об этом говорится в среду в заявлении пресс-службы Зеленского.

«Лидеры стран согласились, что «нормандский формат» сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча [лидеров «нормандской четверки»] должна быть проведена в ближайшем будущем», — говорится в сообщении по итогам встречи Зеленского и Штайнмайера в Токио.

При этом украинский лидер считает, что «Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки».

«Ведь все преграды [для ее проведения] устранены», — сказал Зеленский.

В пресс-службе сообщили, что на встрече стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что достижение мира в регионе и завершение кровопролития является для него и его «безусловным приоритетом». Зеленский поблагодарил своего коллегу за усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе и постоянное внимание к вопросу «восстановления территориальной целостности Украины», а также пригласил президента ФРГ посетить Украину. Президенты обеих стран находятся в Японии с рабочим визитом, в рамках которого они приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в минувший вторник, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь.