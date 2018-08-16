Президенты Турции и Франции провели телефонный разговор

Экономическая стабильность в Турции имеет важное значение для Франции. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщили источники в администрации главы турецкого государства, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Парижем, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Эрдоган и Макрон отметили важность расширения экономических, торговых отношений и взаимных инвестиций Франции и Турции.
Собеседники пришли к договоренности по вопросу проведения встречи между министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком и его французскими коллегами в кратчайшие сроки.
Кроме того, Эрдоган и Макрон обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, главным образом в провинции Идлиб.47 просмотров