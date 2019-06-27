Президенты США и России встретятся 28 июня

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в японском городе Осаке 28 июня. Об этом журналистам 26 июня сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Ушаков отметил, что встреча состоится во второй половине дня и может продлиться около часа.

Он сказал, что лидеры сами определят повестку встречи, но там могут обсуждаться «общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность», ситуация в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле, Иране и другие темы.

Последний полноформатный саммит Путина и Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры президентов длились 2 часа 10 минут.