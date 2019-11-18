Президенты США и Франции обсудили по телефону Сирию и Иран

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне», — сказано в сообщении.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

| 2019-11-18T08:58:45+00:00 18 ноября 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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