Президенты Абхазии и Южной Осетии посетят Венесуэлу

Президенты Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов посетят Каракас для участия 10 января в инаугурации лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

Мадуро 10 января должен вновь вступить в должность президента Венесуэлы. Ранее участники «Группы Лимы» (включает 12 государств) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро и призвали его отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.

«По приглашению президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 10-11 января примет участие в церемонии инаугурации президента Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении на сайте главы Абхазии.

Также в рамках визита состоятся переговоры лидеров двух стран, они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.