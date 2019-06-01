Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву рассказали о самой глубокой скважине на Каспии

Генеральный менеджер компании Schlumberger в Азербайджане и Грузии Айдын Керимов в рамках проходящей в Баку международной выставки «Нефть и газ Каспия — 2019» проинформировал Президента Азербайджана Ильхама Алиева о самой глубокой скважине, пробуренной в Каспийском море, передает Oxu.az.

Как отметил А.Керимов, 15 апреля при бурении оценочного ствола скважины ABD-001 на месторождении «Абшерон» удалось достичь глубины в 7 411 метров.

По его словам, бурение проводилось с целью уточнения запасов на месторождении.

А.Керимов довел до сведения главы государства, что при бурении были задействованы самые современные технологии компании Schlumberger, в том числе роторно-управляемые системы PowerDrive ©, каротаж во время бурения, буровые долота EnduroBlade 360 ©

Месторождение «Абшерон», продолжил А.Керимов, является газоконденсатным и расположено на каспийском шельфе на глубине 500 метров.

«Месторождение находится в 100 километрах юго-восточнее Баку и в 25 километрах северо-восточнее месторождения «Шах-Дениз». Начальные запасы газа на месторождении оцениваются в 350 миллиардов кубометров, а конденсата — в 45 миллионов тонн», — добавил генеральный менеджер.

Оценочная двуствольная скважина, отметил он, бурится с полупогружной буровой установки 6-го поколения имени Гейдара Алиева. Работы планируется завершить в октябре 2019 года.

А.Керимов также рассказал о предыдущем рекорде, который принадлежит скважине SDX4 (7 300 метров), пробуренной на месторождении «Шах-Дениз» в 2008 году. Тогда при бурении также использовались технологии компании Schlumberger, добавил он.