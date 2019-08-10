Президентский дворец в Йемене захвачен сепаратистами

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости военный источник.

«Силы «Пояса безопасности» при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.