Президентский дворец в Йемене захвачен сепаратистами

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости военный источник.

«Силы «Пояса безопасности» при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

| 2019-08-10T22:53:06+00:00 11 августа 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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