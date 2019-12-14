Президентом Алжира избран экс-премьер Абдельмаджид Теббун

На выборах президента Алжира в четверг победу одержал 74-летний Абдельмаджид Теббун, который занимал пост премьера при экс-президенте Абдельазизе Бутефлике.

По данным агентства Algeria Press Service, победитель набрал 58% голосов, однако народ встретил эту новость массовыми протестами.

Оппозиция также выразила несогласие с результатами выборов и объявила бойкот всем кандидатам.

Тем временем избранный президент заявил о готовности вести решительную борьбу с коррупцией и «предавать в руки правосудия всех причастных к расхищению государственных средств».

Напомним, первые президентские выборы состоялись в Алжире после 20-летнего правления Бутефлики, который из-за массовых протестов был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля.

| 2019-12-14T20:47:21+00:00 14 декабря 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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