Президента Боливии заподозрили в нарушении избирательного законодательства

Избирательный суд Боливии должен рассмотреть возможное нарушение законодательства о ведении предвыборной кампании президентом страны Эво Моралесом. Как сообщил информационный портал инстанции, соответствующее решение вынес во вторник Верховный суд республики.

Согласно его постановлению, Моралес, возможно, нарушил «запрет на ведение предвыборной агитации во время публичных мероприятий, включающей предложение денег или любых привилегий».

Оппозиция подала жалобу на главу государства из-за его выступления в муниципалитете Морочата 18 июня. В ходе него, обращаясь к главе муниципалитета, Моралес сказал: «Если вы гарантируете мне 100% [голосов], в следующем году вы получите все, что просите». Позже президент извинился за эти слова и назвал их шуткой.

Если суд признает, что Моралес нарушил закон, ему может грозить арест, исправительные работы или штраф.

Моралес уже установил рекорд длительности пребывания на посту президента Боливии. Первый в истории страны президент, представляющий коренное индейское население, пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года. Он был переизбран в 2009 и 2014 году, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал тогда законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок. Очередные президентские выборы пройдут в Боливии в октябре этого года.