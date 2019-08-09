Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве

Перестановки коснулись глав министерств юстиции, науки и техники, сельского хозяйства, по делам женщин и семьи.

«Нынешние перестановки в кабинете министров и посла подчеркивают последовательность политики реформ правительства Мун Чжэ Ина», — заявила на брифинге представитель президентской администрации Ко Мин Чжон. Запись брифинга выложена в Facebook.

Как отметила Ко Мин Чжон, прежде всего, приняты во внимание порядочность и компетентность кандидатов на министерские посты. Им предстоит пройти формальное утверждение в парламенте перед вступлением в должность.

Перестановки проведены впервые за последние пять месяцев на фоне демонстрации силы КНДР и Южной Кореи с США, а также лишения Южной Кореи правительством Японии прав пользоваться облегченным порядком закупок японских технологий и материалов для полупроводниковой продукции. Токио пошел на этот шаг из-за попыток Сеула добиться компенсаций за подневольный труд корейцев во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

В ходе перестановок министром науки, техники и коммуникаций Южной Кореи стал профессор Сеульского государственного университета Цой Ги Ён, признанный в стране крупным специалистом в области полупроводниковых технологий и искусственного интеллекта. Он призвал поднять конкурентоспособность южнокорейской промышленности и сокращения ее зависимости от технологий других стран.