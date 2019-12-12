Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о допинговом скандале с Россией.

31 декабря Риди покинет свою должность.

«Ситуация с Россией просто отравила отношения и принесла спорту большие проблемы. Однако мы хорошо справились с этим ответственно. Я полностью удовлетворен решением, которое Тэйлор сформулировал грамотно. Российские официальные лица, прочитав решение, должны задуматься: «Правильно ли было так делать». Они наносят вред молодым атлетам в стране.

Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность. Пришлось отстоять одно из самых крупных антидопинговых агентства в мире. Однако мы стали лучше понимать мысли мошенников и теперь больше знаем о науке, из которой злоумышленники желают извлечь выгоду. Но мир не стал абсолютно чистым», — приводит слова Риди Inside the Games.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. (gazeta.ru)

| 2019-12-12T16:45:27+00:00 12 декабря 2019, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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