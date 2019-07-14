Президент взял под личный контроль происшествие на территории Дворца шекинских ханов

Генпрокуратуры и МЧС распространили совместное заявление по поводу происшествия перед Дворцом шекинских ханов.

Как передаёт Report, в заявлении сообщается, что сегодня около 12 часов на территории Дворца шекинских ханов неожиданно сломалась ветка (диаметр – 50 см) чинара 1530 года и упала на находящихся там туристов.

Отмечается, что в результате пострадали 19 человек, и безотлагательно были размещены в Шекинскую районную центральную больницу. Им оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Состояние четырёх из них было тяжелое, поэтому их разместили в реанимационном отделе. Из Баку на вертолетах МЧС в Шеки были вызваны опытные реаниматологи, нейрохирурги, травматологи и другие врачи. В то же время, для выяснения причины происшествия ответственные лица МЧС, Минэкологии и природных ресурсов, Минкультуры и Генпрокуратуры откомандированы в Шеки.

В связи с происшествием созданы центры горячей линии в Генпрокуратуре по номеру 492 55 40, МЧС – 112, Министерства здравоохранения — 498 78 46.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие, а также лечение пострадавших.

Общественность будет проинформирована дополнительно о причинах происшествия (trend.az)