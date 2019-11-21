Президент выделил министерству образования Азербайджана 2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Сумгайыт.

Согласно распоряжению, в целях строительства в городе Сумгайыт нового здания на 1800 ученических мест для городской полной средней школы номер 1 из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.